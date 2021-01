Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.01.2021

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstähle aus Praxen

Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet Diepholz. Unbekannte gelangten unter Gewaltanwendung in die Räume einer Praxis in der Bahnhofstraße. Aus dem Gebäudeinneren wurde Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro aus einer Geldkassette entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 27.01.2021, 17.30 Uhr bis zum 28.01.2021, 08.00 Uhr. Zudem wurde in eine weitere Praxis eingebrochen, die sich in der Storkmannstraße befindet. Zwischen dem 27.01.2021, 18:00 Uhr und dem 28.01.2021, 07.30 Uhr gelangten die Täter gewaltsam in das Objekt und entwedeten dort ebenfalls Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf knapp 460 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Diepholz (05441 9710) entgegengenommen.

Dickel - Diebstahl von Heuglocke und Weidezelt

Zu einem Diebstahl kam es in der Lohauser Straße in Dickel im Zeitraum vom 26.01.2021, 13:00 Uhr bis 28.01.2021, 08:00 Uhr. Dabei wurden eine Heuglocke und ein Weidezelt entwendet. Um Zugang zur Weide zu erlangen haben die Täter zuvor den Weidezaun durchtrennt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3100 Euro. Die Heuglocke hat aufgrund einer Holzverstärkung einen hohen Wiedererkennungswert. Anwohner die auffällige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten diese der Polizei Diepholz (05441 9710) mitzuteilen.

Kleinenborstel - von der Fahrbahn abgekommen

Eine 64jährige Bruchhausen-Vilserin ist am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr mit ihrem Mazda verunglückt. Sie war aus Martfeld in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs, als sie in Kleinenborstel auf Grund einer kurzen Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie verlor dann die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte erst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt, so dass sie durch die Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 8500 Euro.

Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Corona-Verstoß

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 1 Uhr wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße in Stuhr fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten in einem Pkw angetroffen. Keiner der zwischen 17 und 19 Jahre alten Heranwachsenden aus Bremen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugverantwortliche 18-jährige Bremer war während der Fahrt Beifahrer. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen sämtliche Personen wurden Strafanzeigen gefertigt. Der Fahrer sowie der Fahrzeugverantwortliche des Pkw bekamen zusätzliche Anzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell