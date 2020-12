Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Betrunkener Geisterfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

JockgrimJockgrim (ots)

Jockgrim; Am 20.12.20 wurde um 17:50 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer auf der B9 auf der Richtungsfahrbahn Germersheim mitgeteilt. Durch die verständigte Einsatzbesatzung konnte der Falschfahrer im Bereich der AS Kieswerk festgestellt werden. Da der Verkehr zu diesem Zeitpunkt bereits verlangsamt war, konnte der Fahrer sein Fahrzeug wenden und an der Anschlussstelle abfahren. Hier wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrer kontrolliert. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug, konnte der 48-jährige Fahrer sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2,4 Promille. Verkehrsteilnehmer die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell