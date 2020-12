Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sofa auf Bundesstraße

Lingenfeld/B9Lingenfeld/B9 (ots)

Die Polizei wird regelmäßig verständigt, weil Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Dieses Mal wurde auf Höhe Lingenfeld sogar ein ganzes Sofa auf der Bundesstraße gemeldet. Germersheimer Polizisten konnten am gestrigen Sonntag tatsächlich Sofa Teile feststellen und von der Fahrbahn räumen. Es stellte sich heraus, dass zuvor zwei Autofahrer über die Teile fuhren und dabei ihre Fahrzeuge beschädigt haben. Bei einer Fahndung konnte am Bahnhof in Germersheim der Verursacher angetroffen werden. Er transportierte auf seinem Anhänger ein Sofa, das jedoch nicht ordnungsgemäß gesichert war und daher vom Anhänger rutschte. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich neben dem kaputten Sofa auf ca. 2000 Euro.

