Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.02.2021

Diepholz (ots)

Diepholz - Corona-Party aufgelöst

Im Rahmen einer Corona-Party im Stadtgebiet Diepholz konnten am vergangenen Sonntag gegen 10.45 Uhr fünf Personen (2x erwachsen, 3x heranwachsend) aus vier verschiedenen Haushalten angetroffen werden. Diese hielten sich in einem ca. 12 m² großen Kellerraum auf. Es wurden weder Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, noch der notwendige Mindestabstand eingehalten. Die Party wurde aufgelöst. Die Betroffenen haben nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen.

Wagenfeld - Kreisstraße 42 aufgrund eines Rohrbruchs gesperrt

Aufgrund eines Rohrbruchs am 31.01.2021 gegen 19.15 Uhr an der Sulinger Straße / Einmündung An der Bracke in Wagenfeld wurde die Fahrbahn durch die Wassermassen unterhöhlt und ist stellenweise abgesackt. Für die Dauer der Reparaturmaßnahmen erfolgte eine vollständige Sperrung der K42. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Schadensbehebung wird sich vermutlich noch bis zum 01.02.2021 / 12:30 Uhr hinziehen.

Sulingen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntag, 31.01.2021, 02.31 Uhr, wurde die Polizei Sulingen zu Streitigkeiten und Körperverletzungshandlungen zwischen 15 bis 20 Personen zweier Familien in den Schwafördener Weg gerufen. Aufgrund der unklaren Einsatzlage und der Vielzahl der beteiligten Personen mussten weitere Einsatzkräfte der umliegenden Polizeidienststellen hinzugezogen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden die Einsatzkräfte aus einer lautstark und aggressiven Situation herausgetreten und geschlagen. Dabei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen die Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ordnungswidrigkeiten Anzeigen wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Twistringen - Fahrrad gestohlen

Vor ihrem Haus wurde am Sonntag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.30 einer 81jährigen Frau aus der Wachtelstraße ihr Fahrrad gestohlen. Der dreiste Dieb entwendete ein sog. "Therapierad"; es handelt sich hierbei um ein dreirädriges, behindertengerechtes Fahrrad der Marke Kreidler im Wert von ca. 1000 Euro. Die Rahmenfarbe ist blauschwarz. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen, Tel. (0 42 43) 97 05 70, anzurufen.

Twistringen - Kleinkraftrad gestohlen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagvormittag um kurz nach halb Elf den Fund eines Kleinkraftrades an einem öffentlichen Teich. Anhand des Kennzeichens konnte der Halter schnell ausfindig gemacht werden; dort war der Diebstahl allerdings noch nicht bemerkt worden. Der Roller war in der Westerstraße am Samstag um 17.30 Uhr abgestellt, vermutlich kurzgeschlossen, entwendet worden. Vermutlich ist der Dieb mit dem Roller gestürzt, denn er wies ehebliche Beschädigungen auf. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Twistringen unter Tel. (0 42 43) 97 05 70 zu melden.

Syke - Einbruch im Gleis 1

In der Nacht von Sonntag auf Montag um 1.40 Uhr löste die Alarmanlage am "Gleis 1" in Syke aus. Die rückwärtige Tür der Essensausgabe der im Syker Bahnhof integrierten Sozialeinrichtung AWO Trialog wurde gewaltsam geöffnet. Beim Eintreffen der Polizei und der verantwortlichen Mitarbeiterin konnte ein Mann beim Verlassen des Tatorts kurz gesehen werden; eine Nahbereichsfahndung verlief allerdings negativ. Der Mann konnte kein Diebesgut erbeuten, hat aber einen Sachschaden von ca. 500 Euro hinterlassen.

Bassum - Dachstuhl gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät der Dachstuhl eines Reihenendhauses in der Berliner Straße in Bassum in Brand. Festgestellt wurde dies am Sonntagmittag gegen 11:15 Uhr durch die Geschädigten. Es entstand Gebäudeschaden; verletzt wurde niemand. Hinsichtlich der Brandursache werden jetzt die Ermittlungen durch die Polizei Diepholz aufgenommen.

Bassum - schlechter Scherz

Am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr haben sich ein 18jähriger aus Ehrenburg und zwei 18- und 16jährige aus Twistringen einen schlechten Scherz erlaubt: auf der B 51 im Bassumer Bereich hielten sie einem nachfolgenden PKW einen elektronischen Schriftzug mit dem Inhalt "POLIZEI - bitte folgen" entgegen. Die beiden Insassen des nachfolgenden PKW informierten stattdessen aber die "richtige" Polizei, die die drei jungen Erwachsenen in Twistringen kontrollierten. Neben einem Strafverfahren für die Amtsanmaßung erwartet sie nun auch noch eine Anzeige wegen eines Corona-Verstoßes, da sie aus drei unterschiedlichen Haushalten stammen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell