Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Ohne gültige Dokumente eingereist - Zurückschiebung in die Schweiz

KonstanzKonstanz (ots)

Weil ein Mann ohne gültige Dokumente nach Deutschland eingereist war, wurde er durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben. Vor und während der polizeilichen Maßnahmen beging der 34-Jährige weitere Straftaten.

Bundespolizisten kontrollierten am Montagabend, den 28. Dezember 2020, einen 34-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, der am Bahnhof Konstanz randalierte. Zur Kontrolle konnte der Mann lediglich ein Dokument aus der Schweiz vorlegen, welches nicht zur Einreise und Aufenthalt in Deutschland berechtigt.

Weiter bestand der Verdacht, dass der unerlaubt Eingereiste in unmittelbarer Nähe Getränke und Snacks eingepackt hatte, ohne diese zu bezahlen. Bei der Durchsuchung leistete der Mann gegen die Polizeivollzugsbeamten Widerstand, jedoch konnte die Ware aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Dienststelle leistete der tunesische Staatsangehörige weiterhin Widerstand und beleidigte die Beamten.

Durch die Bundespolizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet sowie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in Deutschland verfügt. Anschließend wurde der Mann in die Schweiz zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell