Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hagenstraße/ Scheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen der Beifahrerscheibe haben sich Unbekannte Zugang zu einem grauen Citroen Xsara verschafft. Gestohlen haben sie ein Handy. Das Auto parkte zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (08.06.21) und 07.40 am Mittwoch (09.06.21) an der Hagenstraße. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell