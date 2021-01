Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beleidigung auf fremdenfeindlicher Basis

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.01.2021 um 13 Uhr befuhr ein unbekannter Mountainbike-Fahrer mit schnellem Tempo die Schillerstraße in Bad Dürkheim. Hier musste er auf Grund zweier Kinder abbremsen und habe die türkischstämmige Familie daraufhin mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt. Der Mann sei ca. 40-50 Jahre alt gewesen und hätte ein auffälliges, komplett rotes Sportoutfit getragen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

