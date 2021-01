Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freinsheim (ots)

Am Freitagabend wurde in der Herxheimer Straße in Freinsheim ein Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 36-jähriger Freinsheimer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er das Fahrzeug unterschlagen hatte. Dafür hatte er jedoch alkoholische, sowie berauschende Mittel zu sich genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das entwendete Fahrzeug wurde sichergestellt.

