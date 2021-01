Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohung - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.01. um 17:33 Uhr kam es, vor der Post Filiale in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim, zu einer Streitigkeit wegen eines Parkplatzes. Der Fahrer eines BMWs sei dabei in bedrohlicher Weise auf den 46-jährigen Anzeigenerstatter aus Bad Dürkheim losgegangen. Der Vorgang wurde durch eine Zeugin beobachtet, jedoch vergas man die Personalien auszutauschen. Diese Zeugin und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden

