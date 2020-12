Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Spuckattacke gegen Zugbegleiter

KasselKassel (ots)

Mit einer ekelerregenden Attacke endete am vergangenen Freitagabend (18.12.) eine Fahrscheinkontrolle in einem ICE. In dem Zug von Würzburg in Richtung Kassel fuhr ein 46-jähriger Wohnsitzloser aus Bulgarien ohne Fahrschein.

Die Kontrolle gipfelte in einer Spuckattacke des Schwarzfahrers gegen den Bahnmitarbeiter. Da der Mann obendrein nicht zahlen konnte, sollte der 46-Jährige in Kassel den Zug verlassen.

Bei der Kontrolle im Zug unterstützte ein mitreisender Bundespolizist aus Hannover den Zugbegleiter.

In Kassel-Wilhelmshöhe nahmen Kasseler Bundespolizisten den Mann in Empfang. Der unliebsame Fahrgast musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen kurzzeitig zur Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den spuckenden Schwarzfahrer jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

