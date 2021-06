Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581/Schwer verletzte Motorradfahrerin

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall hat sich eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Dülmen schwer verletzt. Am Mittwoch (09.06.21) war sie in Begleitung einer 24-jährigen Motorradfahrerin aus Münster auf der L581 in Richtung Billerbeck unterwegs. Gegen 19.35 Uhr kamen beide in einer scharfen Linkskurve unabhängig voneinander zu Fall und rutschten in den Straßengraben. Die Münsteranerin verletzte sich leicht. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

