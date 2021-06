Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Zeugen nach Unfallflucht in der Kolpingstraße gesucht - 25-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Osnabrücker mit seinem E-Scooter die Kolpingstraße in Richtung der Straße "Neuer Graben". In Höhe der Einmündung "Große Rosenstraße" überholte ein grauer Audi den Osnabrücker und touchierte ihn dabei an der linken Hand. Der 25-Jährige stürzte zu Boden und verletzt sich bei leicht. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi mit Osnabrücker Kennzeichen entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung der Martinistraße. An dem E-Scooter ist ein geringer Sachschaden entstanden. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

