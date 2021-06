Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Waren-Container ins Visier von Unbekannten geraten

Melle (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben Unbekannte in der Nachtigallenstraße ihr Unwesen. Der oder die Täter hebelten zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (08 Uhr) einen Waren-Container auf und versuchten vergeblich einen zweiten Container gewaltsam zu öffnen. Unklar ist bislang, ob sie etwas erbeuteten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

