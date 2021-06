Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher stehlen Geldbörse

Osnabrück (ots)

Ein Wohnhaus an der Arndtstraße, unweit der Rolandstraße, geriet am Montagvormittag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 10.30 und 12 Uhr Zutritt zu einer Hochparterrewohnung und stahlen aus einer im Flur abgestellten Handtasche eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Arndtstraße/Rolandstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

