POL-OS: Hasbergen: Schwerer Unfall in der Thüringer Straße

Hasbergen (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es in einem Wendehammer in der Thüringer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.40 Uhr stürzte ein 18-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Der junge Mann aus Hasbergen wurde durch alarmierte Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

