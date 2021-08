Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld 7-jährige angefahren

Hildesheim (ots)

Alfeld/Dehnsen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, 07.08.2021, gegen 18.00 Uhr, in Alfeld/OT Dehnsen, An der Bundesstraße. Ein 50-jähriger Alfelder beabsichtigte mit seinem Lieferwagen von einem Grundstück auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah er ein auf dem Gehweg mit dem Fahrrad fahrendes 7-jähriges Mädchen. Die junge Fahrradfahrerin stieß gegen das Fahrzeug und kam zu Fall. Vorsorglich wurde sie zur ambulanten Behandlung und Beobachtung mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht./tsc

