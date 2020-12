Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Neue Fahrzeuge und Feldkochherde für den Katastrophenschutz des Landes Vorab-Information für Medienvertreter

SchwerinSchwerin (ots)

Der Katastrophenschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird gestärkt. Torsten Renz, Minister für Inneres und Europa M-V, übergibt auf dem ehemaligen Gelände der Bereitschaftspolizei in Schwerin am Sonnabend, 12. Dezember 2020, zwei Löschgruppenfahrzeuge (LF 20) für den Katastrophenschutz an den Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Hansestadt Rostock. Zudem erhalten die Versorgungstrupps der Betreuungszüge der Landkreise und kreisfreien Städte insgesamt zwölf neue Feldkochherde.

Die Übergabe findet in Schwerin, Hagenower Straße 71a, um 12:00 Uhr statt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um die Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, wird eine vorherige Anmeldung erbeten.

Bitte richten Sie diese per E-Mail oder telefonisch an Marie Boywitt (marie.boywitt@im.mv-regierung.de, 0385/588 2053).

