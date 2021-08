Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend (14.08.2021) in eine Wohnung an der Michaelstraße und in das Büro einer Gaststätte an der Straße Alte Weinsteige eingebrochen. An der Michaelstraße kletterten die Einbrecher zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr eine rund 2,50 Meter hohe Fassade hoch und stiegen über ein offenstehendes Fenster in die Wohnung. Dort stahlen sie aus einer Handtasche die Geldbörse mit 250 Euro. An der Straße Alte Weinsteige stieg der Täter gegen 20.00 Uhr über ein offenstehendes Fenster in das Büro und stahl eine Ledertasche mit mehreren Tausend Euro sowie eine Geldbörse mit 250 Euro. Einem Angestellten fiel gegen 20.00 Uhr ein verdächtiger Mann auf, der sich in der Nähe des geöffneten Fensters aufhielt. Er soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß sein sowie einen grauen Haarkranz haben. Zur Tatzeit soll er eine auffällige neongrüne und neonorange gestreifte Dreiviertelhose getragen haben. Alarmierte Polizeibeamte fanden in der Nähe des Tatortes die Ledertasche sowie die Geldbörse, jeweils ohne Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

