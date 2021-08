Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer auf der Kreuzung zusammengestoßen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall im Bereich der Solitudestraße/ Bergheimer Straße haben zwei Radfahrer am Sonntagvormittag (15.08.2021) Verletzungen erlitten. Ein 40 Jahre alter Pedelec-Fahrer war gegen 11.00 Uhr auf dem asphaltierten Feldweg in der Solitudestraße aus Richtung Ditzinger Straße kommend unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Bergheimer Straße mit einem 52 Jahre alten, von rechts kommenden Fahrradfahrer zusammenstieß. Beide Fahrer zogen sich Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten den 52-jährigen Fahrradfahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

