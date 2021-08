Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 35-Jährige mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Sonntag (15.08.2021) im Rosensteinpark von einem Unbekannten mutmaßlich vergewaltigt worden. Ein Passant entdeckte die offenbar verwirrte und unter Drogeneinfluss stehende Frau gegen 15.45 Uhr im Rosensteinpark und rief die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Frau den Täter im Laufe des Vormittags in der Innenstadt kennengelernt hatte. Er soll sie dann gegen 12.00 Uhr nach Hause begleitet und an der Pragstraße durch ein Gebüsch in den Park gezerrt haben, wo er sie mutmaßlich vergewaltigte. Sie beschrieb den Unbekannten als etwa 165 Zentimeter groß, zirka 30 bis 35 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben und zur Tatzeit mit einer hellen Jeanshose und einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

