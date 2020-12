Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Katalysatoren

MorbachMorbach (ots)

Unbekannter Täter entwendeten in den vergangenen zwei Wochen mehrere Katalysatoren an Gebrauchtfahrzeugen. Der Diebstahl wurde erst heute zufällig durch den Eigentümer bemerkt. Die Täter schnitten die Katalysatoren aus den Auspuffanlagen der Fahrzeuge heraus. Die Fahrzeuge standen alle auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße, Im Schollenfeld. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle gerne entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



