Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wohnhausbrand - Mehrere Personen werden ärztlich behandelt - Brandursache noch unklar;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt:

Bei einem Wohnhausbrand am späten Montagabend, 20. September, erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen. Ein Mann wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in die Uni-Klinik transportiert. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße brach gegen 23.15 Uhr in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Alle Anwesenden konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 21-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Uni-Klinik transportiert. Eine Familie mit zwei Kindern, darunter ein Säugling, wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und auf eigenen Wunsch vor Ort entlassen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner kamen bei Nachbarn unter oder wurden durch die Stadt anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bis dato nicht ergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Jürgen Schlick

