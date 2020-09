Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) LKW reißt Glasdach ab (28.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 08.45 Uhr in der Oberamteistraße ereignet hat. Ein 46-jähriger LKW-Fahrer bog von der Schulstraße in die Oberamteistraße ab und beschädigte hierbei mit der linken Fahrzeugseite das Glasdach eines Reformhauses. Verletzt wurde niemand.

