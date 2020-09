Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall aufgrund Unachtsamkeit (28.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist es am Montag gegen 7.30 Uhr in der Kreuzung Sturmbühlstraße und Arminstraße gekommen. Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr die Sturmbühlstraße stadteinwärts, als sie aufgrund Unachtsamkeit eine von rechts kommende 45-jährige Renault-Fahrerin übersah und mit dieser kollidierte. Verletzt wurde dabei niemand. Der VW musste abgeschleppt werden.

