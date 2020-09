Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sankt Georgen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Sachschaden (28.09.2020)

Sankt Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10 Uhr auf der Triberger Straße auf Höhe des "Brudermoosparkplatzes" ereignet hat. Ein 59-jähriger Renault-Fahrer fuhr von Villingen kommend in Fahrtrichtung Sankt Georgen, als er aufgrund von Unachtsamkeit einen vor ihm stehenden 69-jährigen Fiat-Fahrer übersah. Bei der anschließenden Kollision wurde der 69-Jährige auf einen vor ihm stehenden Audi geschoben, der verkehrsbedingt anhalten musste. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

