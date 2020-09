Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (27.09.2020)

Singen (ots)

Wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 28 und 67 Jahren, die in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Straße "Hohgarten" andere Männer geschlagen haben sollen. Zunächst soll sich der 28-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann angelegt und ihn ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein. Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, befand sich nur noch eine kleine Gruppe im Bereich der Gaststätte. Aus dieser Gruppe stürmten der 28-Jährige und anschließend der 67-jährige auf die eintreffenden Beamten los und leisteten Widerstand. Anschließend wurde bei beiden Männern ein Alkoholtest durchgeführt, nachdem diese auf die Dienststelle gebracht worden waren. Beide Männer wiesen einen Wert von über 1,8 Promille auf. Die zwei Männer wurden schließlich in Obhut eines Familienangehörigen gegeben.

