Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stoppt Quartett bei Mittenwald: Deutscher und Italiener unter Schleusungsverdacht

Bild-Infos

Download

B2 / Mittenwald / Rosenheim (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei beschuldigt einen Italiener und seinen deutschen Freund, zwei Tunesierinnen eingeschleust zu haben. Das Quartett ist am Mittwoch (6. Mai) auf der B2 bei Mittenwald gestoppt worden. Die beiden Männer gaben sich bei der Grenzkontrolle zunächst völlig ahnungslos.

In den Vormittagsstunden kontrollierten die Bundespolizisten am Grenzübergang Scharnitz - Mittenwald die Insassen eines Autos mit deutschen Kennzeichen. Der 49-jährige Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Die beiden Frauen im Fonds des Wagens hatten jedoch keine Papiere für den beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland dabei. Eigenen Angaben zufolge wollte die 25-Jährige den Beifahrer angeblich heiraten. Ihre 51-jährige Freundin begleite sie nach Deutschland, weil sie früher hier gewohnt und noch etwas zu klären habe.

Die tunesischen Staatsangehörigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt. Die vorläufig festgenommenen Männer räumten ein, sich bei Fahrtantritt und Abholung der Frauen in Italien keine Gedanken gemacht zu haben. Nachdem sie wegen Einschleusens von Ausländern angezeigt worden waren, durften sie die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell