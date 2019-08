Polizei Münster

POL-MS: Vor(aus)sicht beim Abbiegen - Infostand der Verkehrssicherheitsberater an der Warendorfer Straße

Münster (ots)

Unter dem Motto "Vor(aus)sicht beim Abbiegen" stehen die Verkehrssicherheitsberater am Dienstag (20.08.) ab 11 Uhr an der Warendorfer Straße in Höhe Oststraße (Markplatz) den Fragen aller Interessierten Rede und Antwort.

Die Warendorfer Straße gilt als Unfallrisikobereich und wird sowohl als Haupteinfallstraße als auch als Geschäftsstraße stark frequentiert. Daher kommt es gerade in den Kreuzungs- und Einmündungsbereichen immer wieder zu Unfällen.

Darüber hinaus soll der Fokus auf die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsbeteiligten gerichtet werden, um Unfälle aller Arten zu minimieren.

