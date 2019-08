Polizei Münster

POL-MS: Geldbörse aus Hosentasche gezogen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nachdem drei unbekannte Täter am Sonntagmorgen (18.08., 6 Uhr) am Berliner Platz in die Hosentasche eines 26-Jährigen griffen und seine Geldbörse entwendeten, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Münsteraner hielt sich auf dem Berliner Platz auf, als drei Männer auf ihn zukamen und ihn nach einer Zigarette fragten. An der Von-Steuben-Straße bemerkte der 26-Jährige dann später, dass seine Geldbörse nicht mehr in seiner hinteren Hosentasche steckte. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich Bargeld und Dokumente.

Die Täter werden als südländisch und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen hat eine dunkle Hautfarbe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

