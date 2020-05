POL-LB: Diebstahl in Weissach-Flacht; Mutmaßliche Brandstiftung in Herrenberg; Handtaschendiebstahl in Sindelfingen; Fahrrad in Rutesheim gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weissach-Flacht: Kupferkabel und Baugeräte gestohlen

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Samstag 20:30 Uhr und Montag 11:00 Uhr eine Baustelle im Bereich der Mönsheimer Straße in Weissach-Flacht auf. Nachdem sie in der Zufahrt zur Baustelle den Bauzaun eines Lagerplatzes geöffnet hatten, wickelten sie von mehreren Holzrollen Kupferkabel mit verschiedenen Durchmessern ab. Anschließend flexten sie noch die Schlösser von drei Baucontainern auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge, mehrere Pumpen sowie Zubehör zur Elektroinstallation. Das Diebesgut, dessen Wert sich auf eine sechsstellige Summe beläuft, wurde im weiteren Verlauf mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg-Kuppingen: Holzstapel in Brand gesetzt

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der möglicherweise am Dienstagmorgen in der Jagdbergstraße in Herrenberg-Kuppingen einen Holzstapel in Brand gesetzt hat. Das gelagerte Holz befand sich seitlich an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Gegen 05:40 Uhr nahm ein Bewohner Brandgeruch wahr. Als er daraufhin aus dem Fenster schaute, sah er das offene Feuer. Mithilfe eines Feuerlöschers konnte der Bewohner die Flammen, die bereits auf ein Holzregal übergegriffen hatten, letztendlich löschen. Der Mann blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. An dem Holzstapel und an dem Regal entstand ein geringer Sachschaden. Ob die Hauswand durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, bedarf weiterer Aufklärung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0.

Sindelfingen: Zeugen nach Handtaschendiebstahl gesucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Angaben zu einem Handtaschendiebstahl machen können, der sich am Montag gegen 12:30 Uhr in der Mercedesstraße in Sindelfingen ereignete. In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums begab sich eine 70-jährige Frau zu ihrem geparkten Wagen. Als sie gerade im Begriff war in den Peugeot einzusteigen, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser machte die Frau darauf aufmerksam, dass sie Münzgeld verloren hätte und dieses hinter ihrem Pkw liegen würde. Als die Frau nach dem Geld schaute, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, öffnete unbemerkt die Beifahrertür und schnappte sich die Handtasche, die die Dame dort zuvor abgelegt hatte. Anschließend suchte der Dieb mit der dunkelblauen Lederhandtasche, in der sich Bargeld, ein Mobiltelefon und diverse persönliche Dokumente befanden, das Weite. Kurz darauf stellte die Frau das Fehlen der Tasche fest und informierte die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der circa 175 cm groß ist und eine normale bis kräftige Statur hat. Er ist möglicherweise Osteuropäer, sprach Hochdeutsch und trug einen dunklen Mundschutz. Zudem hat er dunkle kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Shirt sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Rutesheim: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag gegen 00:15 Uhr wurde ein 36-Jähriger, der sich in der Flachter Straße in Rutesheim aufgehalten hatte, Opfer eines Diebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 36-Jährige wenige Meter entfernt von einer Ampelanlage sein mitgeführtes Fahrrad ab und wollte dort im weiteren Verlauf eine Zigarette konsumieren. In diesem Moment sollen zwei bislang unbekannte Männer auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Während einer der beiden Unbekannten den 36-Jährigen ablenkte, begab sich der zweite Täter heimlich zum Fahrrad, das er anschließend entwendete. Nachdem der 36-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, soll es im Anschluss noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einem der beiden Täter gekommen sein. Die näheren Umstände sind allerdings derzeit nicht bekannt. Obendrein rannte der 36-Jährige dem Fahrraddieb noch hinterher, konnte diesen jedoch nicht mehr aufgreifen. Ein Anwohner wurde das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein weißen Canyon Citybike im Wert von mehreren hundert Euro. Von den beiden Tätern liegt bislang keine Personenbeschreibung vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zu den beiden Männern oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

