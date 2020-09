Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gutmadingen

Landkreis Tuttlingen) Regionalexpress streift Auto am Bahnübergang (28.09.2020)

Geisingen-Gutmadingen (ots)

Großes Glück hatte ein 68-jähriger Autofahrer, der am heutigen Montag gegen 09.30 Uhr am Bahnübergang in der Hans-Kramer-Straße von einem herannahenden Zug erfasst wurde und unverletzt blieb. Der 68-Jährige hatte nach bisherigem Erkenntnisstand die rote Ampel am Bahnübergang aufgrund tiefstehender Sonne nicht gesehen. Als sich die Schranke auf sein Fahrzeugdach senkte, hielt er sofort an. Der Zugführer, der mit 140 km/h an den Bahnübergang heranfuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, erfasste das Auto jedoch. Hierbei wurde durch die Wucht des 800 Tonnen schweren Zugs der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen. Teile der Fahrzeugfront wurden mehrere hundert Meter bis zum Stillstand des Zugs mitgeschleift. Der Autofahrer, der Lokführer sowie seine 49 Fahrgäste blieben unverletzt. Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die 80 Tonnen schwere Lokomotive wurde nur leicht beschädigt und konnte nach etwa zwei Stunden die Fahrt fortsetzen. Eine Leitplanke sowie die Schrankenanlage wurden beschädigt, sodass sich der Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro beläuft.

