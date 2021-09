Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gegen Poller geprallt und geflüchtet + Schläge kassiert + "Blitz für kids": Grundschüler "unterstützen" die Polizei

Gegen Poller geprallt und geflüchtet

Marburg: Schäden in Höhe von etwa 100 Euro an einem Metallpoller verursachte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (11.09.). Der Unfall in der Linkskurve von der Biegenstraße in die Deutschhausstraße passierte gegen 04.05 Uhr. Der Verursacher flüchtete und ließ lediglich einige Fahrzeugteile zurück. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Auto bemerkt? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben?

Schläge kassiert

Marburg: Ein 20-Jähriger erhielt am Donnerstag (09.09.) in einem Linienbus zwei Schläge von einem Unbekannten. Die Polizei sucht Zeugen. Der 20-Jährige befand sich zunächst in der Universitätsstraße in der Nähe des Kaufhauses. Dort fiel ihm bereits ein offensichtlich betrunkener Mann auf, der an der Ampel und der Bushaltestelle scheinbar grundlos rumschrie und Personen ansprach. Auch den 20-Jährigen sprach der Unbekannte an und folgte ihm, als dieser in einen ankommenden Bus stieg. Unvermittelt schlug er ihm im Bus dann mit der Faust ins Gesicht, bevor er selber wieder ausstieg. Der junge Mann rief ihm aus dem Bus hinterher, woraufhin der Tatverdächtige kehrtmachte und dem 20-Jährigen noch eine Backpfeife gab. Anschließend stieg er wieder aus und der Bus fuhr los. Der Tatverdächtige ist etwa 190cm groß, hat eine sportliche Figur, kurze, blonde Haare und war mit einem schwarzen Oberteil, einer langen schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Er war in Begleitung eines Mannes, der etwas kleiner und schmaler sein soll, kurze, schwarze Haare und grüne Augen hat. Er fiel durch leichtes Schielen nach außen und durch ein größeres Muttermal im Gesicht auf. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

"Blitz für kids": Grundschüler "unterstützen" die Polizei

Kirchhain: Kinder der Vorschulklasse sowie der 4. Klasse der Grundschule Kirchhain unterstützten am Freitag (17.09.) die Polizeibeamten des regionalen Verkehrsdienstes. 24 Fahrzeuge hielten die Beamten zwischen 08 Uhr und 09.30 Uhr an. Die Schüler zeigten den Fahrern mittels entsprechender Karten eine direkte Rückmeldung für das jeweilige Fahrverhalten: 18 Fahrer "belohnten" die Schüler mit einer grünen Karte und bedankten sich für die vorbildliche Fahrweise. Sechs Fahrern zeigten die Kinder eine gelbe Karte, zusätzlich kam noch ein Verwarngeld durch die Beamten hinzu.

Alle Verkehrsteilnehmer begrüßten die Aktion, die jährlich zum Schulanfang durchgeführt wird. "Blitz für kids" ist eine präventive Aktion der hessischen Polizei, mit der Verkehrsteilnehmer auf die Schulwege hingewiesen werden. Zusätzlich sensibilisiert die Aktion dafür, dass gerade junge Kinder eben nicht nur Schulanfänger- sondern auch Verkehrsanfänger sind und daher besonderen Schutz benötigen.

