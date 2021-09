Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Graffiti in der Turnhalle.

Lippe (ots)

Am Freitag entdeckte ein Mitarbeiter der Schule im Weinkamp, dass Unbekannte in der Nacht in die Turnhalle eingedrungen waren. Die Sporthalle wird derzeit saniert. Die Täter beschmierten den Eingangsbereich, Flure und Umkleidekabinen mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

