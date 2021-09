Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Defibrillator geklaut.

Lippe (ots)

Unbekannte haben einen Defibrillator aus der Sporthalle einer Schule in der Straße "Am Ramberg" gestohlen. Der Diebstahl wurde am Donnerstag entdeckt und muss sich zwischen dem 16. August und 9. September 2021 ereignet haben. Es handelt sich um einen Defibrillator des Typs Powerheart G5 AED Automatic im Wert von fast 1950 Euro. Wer kann Angaben zum Verbleib des Geräts machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

