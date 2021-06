Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210621.5 Meldorf: Angetaute Pommes und Chicken-Nuggets

Am Freitagnachmittag hat eine Streife in Meldorf den Fahrer eines Autos überprüft. Wie sich herausstellte, war er Verantwortlicher eines Pizza-Services, der ungekühlte Waren bei hochsommerlichen Temperaturen transportierte. Die Polizisten untersagten dem Mann den Verkauf der Lebensmittel und fertigten eine Anzeige.

Gegen 16.00 Uhr stoppten Beamte in der Straße An den Anlagen den Fahrer eines Kombis, um ihn zu kontrollieren. Im Rahmen dessen entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum des Fahrzeugs Lebensmittel, zum Teil Tiefkühlwaren. Gedacht waren die Artikel für einen Imbiss und eine Kühlung, so der Fahrer, sei auf dem kurzen, von ihm zurückzulegenden Weg nicht erforderlich. Bei herrschenden Temperaturen von 29 °C waren die ursprünglich gefrorenen Hähnchen-Nuggets und die Pommes allerdings bereits fast vollständig aufgetaut.

Den Verkauf der Waren untersagten die Einsatzkräfte dem 65-jährigen Dithmarscher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und gegen die Hygiene-Verordnung.

