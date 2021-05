Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstag auf dem Ickerner Marktplatz einen grau/schwarzen Audi A1 Sportback angefahren hat und danach geflüchtet ist. Zeugen konnten noch sehen, wie ein älterer Mann mit einem silbergrauen PKW aus der gegenüberliegenden Parklücke gefahren und dabei gegen den Audi gestoßen sei. Auch Teile des Kennzeichens sind bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der entstandene Schaden am Heck des Audi wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Gladbeck:

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Bottroper Straße hat es am späten Montagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein brauner Mazda CX-5 beschädigt. Die Reparatur wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Herten:

Auf dem Netto-Parkplatz an der Scherlebecker Straße ist am Montag, zwischen 7.40 Uhr und 13 Uhr, ein grauer Renault Clio angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen.

Marl:

Rund 1.500 Euro Schaden hat ein unbekannter Verursacher bei einer Unfallflucht auf der Zechenstraße hinterlassen. Zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr am Dienstag muss der Unfall passiert sein. Dabei wurde die Fahrertür eines VW Golf beschädigt.

Recklinghausen:

Auf einem Krankenhausparkplatz an der Dorstener Straße hat es am Dienstagabend eine Unfallflucht gegeben. Ein schwarzer Ford Focus wurde dabei beschädigt. Ein Zeuge konnte gegen 21.55 Uhr sehen, wie ein schwarzer PKW gegen das Auto in der Parklücke gefahren - und dann in Richtung Elper Weg weggefahren ist. Das Auto müsste vorne rechts ebenfalls beschädigt sein. Auch Teile des Kennzeichens konnten abgelesen werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell