POL-RE: Bottrop: Eine Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Alsenstraße/Im Schleierbruch sind am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 46-jährige Frau aus Bottrop wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie auf der Straße Im Schleierbruch in Richtung Tannenstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Alsenstraße in Richtung Tannenstraße und kollidierte an der Kreuzung mit der von rechts kommenden Autofahrerin. Der 46-Jährige wurde zur weitere Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

