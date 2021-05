Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit unter mehreren Beteiligten

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Schützenstraße/ Bottroper Straße kam es am Dienstagabend, um 21.30 Uhr, zu einem lautstarken Streit mehrerer Beteiligter. Im Zuge der Streitigkeiten wurden auch Bedrohungen ausgesprochen. Zu körperlichen Übergriffen sei es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten in zwei mitgeführten Autos auch ein Messer, ein Schlagstock sowie eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei leitete Verfahren wegen der Bedrohung und den Verstößen gegen das Waffengesetz ein. An der Auseinandersetzung waren fünf Männer aus Gladbeck im Alter von 24 bis 33 Jahren beteiligt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell