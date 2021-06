Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210621.2 Heide: Voll beladen und berauscht unterwegs

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Heide einen Twingo überprüft. Wie sich dabei herausstellte, war der Wagen mit neun Personen nicht nur deutlich überbesetzt, sondern zudem stand der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Kurz nach Mitternacht stoppten Beamte in der Stiftstraße einen Renault Twingo, der zuvor über ein Rotlicht gefahren war und sich in deutlichen Schlangenlinien bewegte. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, dass in dem Kleinwagen neben dem Fahrer weitere acht Leute saßen. Die Beamten hielten dem Betroffenen die Ordnungswidrigkeiten, den Rotlichtverstoß und die unerlaubte Personenbeförderung, vor und stellten dabei fest, dass der Dithmarscher nach Alkohol roch und Anzeichen aufwies, die auf den vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Die Polizisten ordneten die Entnahme von Blutproben an und stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher - den hatte der junge Mann erst im Mai 2021 erworben.

Merle Neufeld

