Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Königstuhl: "Wildpinkler" führt Polizisten zu Drogenkonsument

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 14:20 Uhr führte ein 20-Jähriger, der auf dem Parkplatz des Königstuhls seine Notdurft verrichtete, eine Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu einem 23-jährigen Drogenkonsumenten. Während der Kontrolle des 20-Jährigen nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr, welcher von einem Freund des "Wildpinklers" ausging. Der 23-Jährige warf kurz darauf einen Joint hinter sich, was jedoch durch die Beamten nicht unbemerkt blieb. Weitere Betäubungsmittel konnten bei den Männern nicht aufgefunden werden. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der 20-Jährige mit einem Bußgeld wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell