Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210620.1 Kollmar: Suche nach vermisstem Kind - Folge- und Korrekturmeldung

Kollmar (ots)

Bei dem Mädchen, das gestern im Wasser an der Badestelle in Kollmar unauffindbar verschwand, handelte es sich nicht um ein 7, sondern um ein 9 Jahre altes Kind. Es hielt sich an dem Strand mit einer Freundin und deren Eltern auf. Die Mutter des Mädchens kam erst später hinzu und befindet sich aktuell noch immer in medizinischer Betreuung.

Die nächtlichen Suchmaßnahmen am Strand dauerten bis 03.15 Uhr an und verliefen negativ.

Merle Neufeld

