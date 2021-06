Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210618.4 Delve: Mann hofft vergeblich auf den großen Gewinn

Delve (ots)

Am Mittwoch ist es zwei Betrügern gelungen, einen Dithmarscher mit einem Gewinnversprechen um den Finger zu wickeln und von ihm Gutscheincodes im Wert von tausend Euro zu erbeuten.

Mittwochvormittag erhielt der Geschädigte den Anruf eines Mannes, der ihm mitteilte, dass er 49.500 Euro gewonnen habe. In weiteren Gesprächen, auch mit einer Frau, erklärte man dem 63-Jährigen, dass die Übergabe des Gewinns nur gegen eine Zahlung von tausend Euro in Form von Gutscheinkarten möglich wäre. Trotzdem der Anzeigende skeptisch gegenüber der Geschichte war und andere Menschen bezüglich der Glaubhaftigkeit befragte, ließ er sich letztlich auf den Deal ein und kaufte Google Play Karten im geforderten Wert. Er übermittelte die Codes telefonisch und erhielt den versprochenen Gewinn natürlich nicht. Als sich die Gauner mit einer weiteren Forderung am Nachmittag desselben Tages erneut meldeten, wies der Mann die Täter ab und informierte die Polizei. Leider zu spät...

Merle Neufeld

