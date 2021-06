Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210621.1 Itzehoe: Berauscht und ohne Führerschein auf dem Motorrad unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein Motorradfahrer versucht, sich einer polizeilichen Verkehrskontrolle durch Davonfahren zu entziehen. Im Rahmen seiner Flucht kamen er und seine Mitfahrerin zu Fall, letztlich stoppten die Beamten ihn in der Innenstadt. Wie sich herausstellte, war der Itzehoer berauscht - einen Führerschein besaß er zudem nicht.

Um 06.30 Uhr entdeckten die Polizisten im Holzkamp einen Biker mit Sozia, beide trugen keinen Helm. Aus diesem Grund entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Duo zu überprüfen. Daraufhin flüchteten der Mann und die Frau auf dem Bike durch das Stadtgebiet. In der Straße Klosterhof verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Seine Begleiterin lief davon, er richtete die BMW wieder auf und setzte seine Fahrt fort. In der Kirchenstraße hielten die Einsatzkräfte das Fahrzeug schließlich an. Der 30-Jährige weigerte sich, von dem Sitz zu steigen, so dass die Polizisten ihn herunterhoben und zu Boden brachten. Bei dem Mann handelte es sich um eine polizeilich bereits bekannte Person, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand und aufgrund mangelnder Eignung keinen Führerschein mehr besaß. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Strafanzeige, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis.

Merle Neufeld

