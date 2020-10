Polizei Dortmund

POL-DO: Zwölfjährige Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1115

Eine zwölfjährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochabend (7.10.) bei einem Verkehrsunfall auf der Märkischen Straße leicht verletzt worden. Nach dem Sturz des jungen Mädchens erkundigte sich die Autofahrerin nach der Dortmunderin, bevor sie letztlich weiterfuhr. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge war die Zwölfjährige gegen 19 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Märkischen Straße in Richtung Süd-Ost unterwegs. In Höhe der Hausnummer 231 bog ein dunkler Kombi über den Gehweg in die dortige Einmündung ab. Hierbei übersah die Fahrerin des Pkw offensichtlich die auf dem Schutzstreifen fahrende Zwölfjährige. Die junge Dortmunderin prallte gegen das Auto und stürzte.

Die Autofahrerin öffnete die Fahrertür und erkundigte sich nach ihr, bevor sie dann weiterfuhr. Die Frau sei etwa 35 bis 40 Jahre alt, 170 cm groß, habe blonde schulterlange Haare, die zu einem halbhohen Zopf gebunden waren und trug einen dunkelblauen/schwarzen Regenmantel.

Ein Rettungswagen übernahm die Erstversorgung. Die junge Dortmunderin suchte im Anschluss mit ihren Eltern einen Arzt auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu der Fahrerin des dunklen Kombis machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter 0231-132-1121 entgegen.

