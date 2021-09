Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. BMWs aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte vier Autos der Marke BMW in Bad Salzuflen auf. Die Täter schlugen in der Sophienstraße, Obernbergstraße und zweimal in der Uhlandstraße zu. Sie bauten Lenkräder samt Airbags und teilweise auch Navigationssysteme aus. Der Sachschaden liegt jeweils im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell