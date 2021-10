Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Radfahrer vom Handy abgelenkt

Welzheim: (ots)

In der Murrhardter Straße fuhr ein 21-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr stadteinwärts. Er bediente den Erkenntnissen zufolge während des Radelns ein Handy, war deshalb abgelenkt und wechselte ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten vom Gehweg auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 28-jährige Mitsubishi-Fahrerin konnte nicht mehr reagieren und erfasste mit ihrem Auto den Radfahrer. Dieser schleuderte über das Auto und verletzte sich dabei am Bein. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell