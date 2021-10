Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Auenwald: Cabrio aufgebrochen

Auenwald: (ots)

Auf dem Parkplatz der Auenwaldhalle in der Beaurepairestraße in Unterbrüden wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ein Cabrio aufgebrochen. Die unbekannten Täter beschädigten zum Einsteigen ins Auto das Stoffdach des Cabrios und entwendeten daraus die lederbezogene Rücksitzbank. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 325 BMW, Typ 3R. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

