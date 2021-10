Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Schwerer Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße

Wetter (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 49-jähriger Wuppertaler am Montagmorgen auf der Vogelsanger Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Nissan einer 64-Jährigen. Der 49-Jährige war mit seinem Skoda auf der Vogelsanger Straße in Richtung Wetter unterwegs, als er plötzlich auf die Spur des Gegenverkehrs geriet. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen zur Unfallstelle und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Beide Fahrer wurden schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

