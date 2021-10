Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld-Handtasche aus Pkw gestohlen

Breckerfeld (ots)

Am Montag schlugen unbekannte Täter, in der Zeit von 16:40 Uhr bis 19:20 Uhr, die Scheibe eines am Krägeloh geparkten Kias ein. Sie entwendeten eine im Fußraum befindliche Tasche, sowie das in der Seitentasche befindliche Portmonee. Bei der Tasche handelt es sich um eine braune Henkeltasche mit Arbeitsbekleidung. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine.

