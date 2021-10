Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Kellereinbruch

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 28.09. bis zum 03.10.21 brachen Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße auf. In dem Gebäude suchten sie die Kellerbereiche des Hauses auf und öffneten hier gewaltsam einen einzelnen Kellerraum. Aus diesem entwendeten sie hochwertige Werkzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell